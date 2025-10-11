Fall Festival

Massanutten Resort 4616 Massanutten Dr., Massanutten, Virginia 22840

Celebrate the magic of autumn at Fall Festival—a fun-filled day for all ages! Enjoy live music from Everyday People, Aaron Goodvin, and Holy Roller, scenic chairlift rides, a wine & beer garden, food trucks, arts & crafts vendors, kids activities, and more!

Massanutten Resort 4616 Massanutten Dr., Massanutten, Virginia 22840
Concerts & Live Music, Crafts, Festivals & Fairs
