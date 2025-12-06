Winter Wonderfest

Downtown Harrisonburg Harrisonburg, Virginia

‘Tis the season to be downtown!  The most magical day in Downtown Harrisonburg is back and bigger than ever!  Join Harrisonburg Downtown Renaissance on Saturday, December 6, 2025, for Winter Wonderfest.  Enjoy carriage rides, photos with Santa, holiday shopping, performances, and more!

Festivals & Fairs, Food & Drink, Kids & Family
