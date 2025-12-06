Winter Wonderfest
Downtown Harrisonburg Harrisonburg, Virginia
Courtesy Harrisonburg Downtown Renaissance
‘Tis the season to be downtown! The most magical day in Downtown Harrisonburg is back and bigger than ever! Join Harrisonburg Downtown Renaissance on Saturday, December 6, 2025, for Winter Wonderfest. Enjoy carriage rides, photos with Santa, holiday shopping, performances, and more!
Festivals & Fairs, Food & Drink, Kids & Family