Victorian Christmas at Hardman Farm
to
Hardman Farm 143 Highway 17, Sautee, Georgia
×
Courtesy Hardman Farm
Step back in time to Christmas of 1877. Come see the Mansion at West End decked in gorgeous period holiday decor, and learn about Victorian Christmas traditions from reenactors in period dress. This open house on Friday and Saturday nights December 5-20, 2025, is highlighted by twinkling candle lights, live music, s'mores around the campfire and more!
Pre-registration is required. Tickets available here.
Schedule
- Friday, December 5, 2025 | 4 PM to 7 PM
- Saturday, December 6, 2025 | 4 PM to 7 PM
- Friday, December 12, 2025 | 4 PM to 7 PM
- Saturday, December 13, 2025 | 4 PM to 7 PM
- Friday, December 19, 2025 | 4 PM to 7 PM
- Saturday, December 20, 2025 | 4 PM to 7 PM