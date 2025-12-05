Victorian Christmas at Hardman Farm

× Expand Courtesy Hardman Farm

Step back in time to Christmas of 1877. Come see the Mansion at West End decked in gorgeous period holiday decor, and learn about Victorian Christmas traditions from reenactors in period dress. This open house on Friday and Saturday nights December 5-20, 2025, is highlighted by twinkling candle lights, live music, s'mores around the campfire and more!

Pre-registration is required. Tickets available here.

Schedule