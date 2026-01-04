Sunday Markets @ the Ridge

to

Camp Jordan 323 Camp Jordan Pkwy, East Ridge, Tennessee 37412

Join us at Camp Jordan for handmade vendors, produce vendors, commercial vendors, food trucks, & more! It all happens on designated Sundays in April, May & June.

Information:

  • This is an outdoor only market -- rain or shine!
  • Vendor set up Sunday morning at 7:00 am
  • Free Admission and Free Parking
  • Registration deadline two weeks prior to each event

Info

Camp Jordan 323 Camp Jordan Pkwy, East Ridge, Tennessee 37412
Food & Drink, Kids & Family
please enable javascript to view
to
Google Calendar - Sunday Markets @ the Ridge - 2026-04-19 11:00:00 Google Yahoo Calendar - Sunday Markets @ the Ridge - 2026-04-19 11:00:00 Yahoo Outlook Calendar - Sunday Markets @ the Ridge - 2026-04-19 11:00:00 Outlook iCalendar - Sunday Markets @ the Ridge - 2026-04-19 11:00:00 ical
to
Google Calendar - Sunday Markets @ the Ridge - 2026-04-26 11:00:00 Google Yahoo Calendar - Sunday Markets @ the Ridge - 2026-04-26 11:00:00 Yahoo Outlook Calendar - Sunday Markets @ the Ridge - 2026-04-26 11:00:00 Outlook iCalendar - Sunday Markets @ the Ridge - 2026-04-26 11:00:00 ical