Sunday Markets @ the Ridge
Camp Jordan 323 Camp Jordan Pkwy, East Ridge, Tennessee 37412
Courtesy Touch the Sky Events
Join us at Camp Jordan for handmade vendors, produce vendors, commercial vendors, food trucks, & more! It all happens on designated Sundays in April, May & June.
Information:
- This is an outdoor only market -- rain or shine!
- Vendor set up Sunday morning at 7:00 am
- Free Admission and Free Parking
- Registration deadline two weeks prior to each event
Food & Drink, Kids & Family