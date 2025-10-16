Restaurant Week South Carolina

South Carolina (Multiple Locations) , South Carolina

Restaurant Week South Carolina is an 11-day celebration featuring counties from across the state from January 8-18, 2026.

From fine to casual dining, participating restaurants will feature new menu items and offer fan favorites and multi-course menus during Restaurant Week South Carolina.

Visit our website for updated information on participating restaurants.

Info

Food & Drink, Kids & Family
803.765.9000
please enable javascript to view
