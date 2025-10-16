Restaurant Week South Carolina
Restaurant Week South Carolina is an 11-day celebration featuring counties from across the state from January 8-18, 2026.
From fine to casual dining, participating restaurants will feature new menu items and offer fan favorites and multi-course menus during Restaurant Week South Carolina.
Visit our website for updated information on participating restaurants.
