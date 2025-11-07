Mistletoe Market

William King Museum of Art 415 Academy Drive, Abingdon, Virginia 24210

Help support art education by doing your Christmas shopping early! Mistletoe Market, an annual fundraiser for the William King Museum of Art, is a wonderful opportunity to shop local, take photos with Santa, and spend time with family and friends. Tickets are available at the door.

  • Friday, November 7, 2025: Brunch w/Private shopping from 9:00 am - 10:00 am | Public Hours 10:00 am - 7:00 pm
  • Saturday, November 8, 2025: 9:00 am - 7:00 pm
  • Sunday, November 9, 2025: 10:00 am - 5:00 pm

Art & Exhibitions, Crafts
