Light Up Woodstock and Holiday Parade
to
Downtown Woodstock Town of Woodstock, Virginia
Join us for Light Up Woodstock and the Holiday Parade on Friday, December 6, 2025.
Entertainment Schedule
- 5:30 pm - Children's Choirs on Circuit Court House stairs
- 6:30 pm - Parade Begins
- 6:45 pm - Tree Lighting with Mayor McCleary and special guest TBA!
Activities
- Holiday Music
- Parade
- Tree lighting
Info
Downtown Woodstock Town of Woodstock, Virginia
Concerts & Live Music, Festivals & Fairs, Kids & Family