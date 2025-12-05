Light Up Woodstock and Holiday Parade

to

Downtown Woodstock Town of Woodstock, Virginia

Join us for Light Up Woodstock and the Holiday Parade on Friday, December 6, 2025.

Entertainment Schedule

  • 5:30 pm - Children's Choirs on Circuit Court House stairs
  • 6:30 pm - Parade Begins
  • 6:45 pm - Tree Lighting with Mayor McCleary and special guest TBA!

Activities

  • Holiday Music
  • Parade
  • Tree lighting

Info

Downtown Woodstock Town of Woodstock, Virginia
Concerts & Live Music, Festivals & Fairs, Kids & Family
to
Google Calendar - Light Up Woodstock and Holiday Parade - 2025-12-05 17:30:00 Google Yahoo Calendar - Light Up Woodstock and Holiday Parade - 2025-12-05 17:30:00 Yahoo Outlook Calendar - Light Up Woodstock and Holiday Parade - 2025-12-05 17:30:00 Outlook iCalendar - Light Up Woodstock and Holiday Parade - 2025-12-05 17:30:00 ical