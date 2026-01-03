Italian American Heritage Festival

Join us in Fountain Inn, South Carolina, for the 5th Annual Italian American Heritage Festival, Saturday, April 18, 2026!

We are a nonprofit organization whose mission is to promote and preserve Italian American culture and its contributions to the Art, Food, Science, and Music industries worldwide.

Festivals & Fairs, Food & Drink, Kids & Family
