Italian American Heritage Festival
to
Downtown Fountain Inn 102 Depot Street, Fountain Inn, South Carolina 29644
Courtesy Italian American Heritage Festival
Join us in Fountain Inn, South Carolina, for the 5th Annual Italian American Heritage Festival, Saturday, April 18, 2026!
We are a nonprofit organization whose mission is to promote and preserve Italian American culture and its contributions to the Art, Food, Science, and Music industries worldwide.
Festivals & Fairs, Food & Drink, Kids & Family