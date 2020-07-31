Dillard Bluegrass and Barbeque Festival

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Dillard City Hall Fairgrounds 892 Franklin Street, Dillard, Georgia 30537

Dillard City Hall Fairgrounds​ • 892 Franklin Street • Dillard, GA. Gates open Friday 9:00 a.m. & Saturday 9:00 a.m. FREE parking on site...follow the signs! Handicapped Parking. Dogs are welcome: on leash, non-aggressive (Please bring bags to pick-up after your dog!) NO COOLERS ALLOWED ON FAIRGROUNDS.

Info

Dillard City Hall Fairgrounds 892 Franklin Street, Dillard, Georgia 30537 View Map
706-746-7138
to Google Calendar - Dillard Bluegrass and Barbeque Festival - 2020-07-31 00:00:00 Yahoo Calendar - Dillard Bluegrass and Barbeque Festival - 2020-07-31 00:00:00 Hotmail / Windows Live Calendar - Dillard Bluegrass and Barbeque Festival - 2020-07-31 00:00:00 iCalendar - Dillard Bluegrass and Barbeque Festival - 2020-07-31 00:00:00