Holiday Highlights - ACMF Winter Residency

Camp Hill-Wesley United Methodist Church 601 Washington Street , Harpers Ferry, West Virginia 25425

Bring your loved ones and celebrate the season with this joyful, family-friendly concert in the beautiful Camp Hill-Wesley United Methodist Church in Harpers Ferry.

Holiday Highlights offers something for everyone, a one-hour festive program filled with cheerful and uplifting music. Hear inspired arrangements of beloved holiday classics, sparkling selections from Tchaikovsky’s Nutcracker, spirited works by Mozart, and Peter Warlock’s lively Capriol Suite to get you in the dancing mood. Including special arrangements of seasonal works by our very own ACMF musicians, Chris Jusell and Sinéad Frost.

Musicians

Violin | Rachelle Hunt, Chris Jusell

Viola | Danielle Wiebe-Burke

Cello | Katie Tertell​​

Bass | Sam Suggs

Program

Trad, arr. Danish String Quartet: Bosse Nordins Schottis

Various/Traditional, arr. Sinéad Frost: Christmas Medley

Mozart: Divertimento in D major

Handel: Selection from Messiah

Warlock: Capriol Suite

Trad, arr. Jusell: I Saw Three Ships

Tchaikovsky: Selections from The Nutcracker Suite

Shostakovich, Arr. Jusell: Prelude No. 15 in D-flat major, from 24 Preludes

Martin, arr. Danish String Quartet: Have Yourself a Merry Little Christmas

Trad, arr. Jeremy Crosmer: Jingle Bells

Info

Concerts & Live Music
