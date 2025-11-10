Holiday Highlights - ACMF Winter Residency
Camp Hill-Wesley United Methodist Church 601 Washington Street , Harpers Ferry, West Virginia 25425
Appalachian Chamber Music Festival - Winter Residency
Bring your loved ones and celebrate the season with this joyful, family-friendly concert in the beautiful Camp Hill-Wesley United Methodist Church in Harpers Ferry.
Holiday Highlights offers something for everyone, a one-hour festive program filled with cheerful and uplifting music. Hear inspired arrangements of beloved holiday classics, sparkling selections from Tchaikovsky’s Nutcracker, spirited works by Mozart, and Peter Warlock’s lively Capriol Suite to get you in the dancing mood. Including special arrangements of seasonal works by our very own ACMF musicians, Chris Jusell and Sinéad Frost.
Musicians
Violin | Rachelle Hunt, Chris Jusell
Viola | Danielle Wiebe-Burke
Cello | Katie Tertell
Bass | Sam Suggs
Program
Trad, arr. Danish String Quartet: Bosse Nordins Schottis
Various/Traditional, arr. Sinéad Frost: Christmas Medley
Mozart: Divertimento in D major
Handel: Selection from Messiah
Warlock: Capriol Suite
Trad, arr. Jusell: I Saw Three Ships
Tchaikovsky: Selections from The Nutcracker Suite
Shostakovich, Arr. Jusell: Prelude No. 15 in D-flat major, from 24 Preludes
Martin, arr. Danish String Quartet: Have Yourself a Merry Little Christmas
Trad, arr. Jeremy Crosmer: Jingle Bells