Greenville RV Show

Greenville Convention Center 1 Exposition Drive, Greenville, South Carolina 29607

Location and Dates

Greenville Convention Center -- 1 Exposition Drive, Greenville, SC 29607

  • Thursday, January 8, 2026, 10am – 8pm
  • Friday, January 9, 2026, 10am – 8pm
  • Saturday, January 10, 2026, 10am – 8pm
  • Sunday, January 11, 2026, 10am – 5pm

Dates and times subject to change

Admission

  • $5 per person (cash or card)
  • Under 18 FREE with paying adult
  • Parking $10 (card only, no cash).

Includes free return pass good for all weekend.

No advance ticket sales.

Service Animals only per facility.

Info

This & That
804-467-7038
