Greenville RV Show
to
Greenville Convention Center 1 Exposition Drive, Greenville, South Carolina 29607
Location and Dates
Greenville Convention Center -- 1 Exposition Drive, Greenville, SC 29607
- Thursday, January 8, 2026, 10am – 8pm
- Friday, January 9, 2026, 10am – 8pm
- Saturday, January 10, 2026, 10am – 8pm
- Sunday, January 11, 2026, 10am – 5pm
Dates and times subject to change
Admission
- $5 per person (cash or card)
- Under 18 FREE with paying adult
- Parking $10 (card only, no cash).
Includes free return pass good for all weekend.
No advance ticket sales.
Service Animals only per facility.
Info
