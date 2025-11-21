Festival of Trees and Trains
to
Paramount Arts Center 1300 Winchester Ave, Ashland, Kentucky 41101
Courtesy Paramount Arts Center
The Festival of Trees and Trains is a 10-day annual holiday fundraiser that supports the historic Paramount Arts Center theater in Ashland, Kentucky. The theater provides an enriching, creative and theatrical outlet for our community. We hope you will join us for our 41st year -- November 21-30, 2025!
The Festival features fantastically decorated trees, amazing entertainment, fun children's activities, incredible food, local shopping, and so much more!
General Admission: Adults - $8.00 | Children (12 & under) - $5.00 | Seniors - $6.00
Schedule
- Thursday, November 20 - Appreciation Party | Receive 2 free admission tickets per item donated. (Additional tickets may be purchased for a discounted rate of $5.00 each.)
- Friday, November 21 - 12:00 p.m. - 8:00 p.m. Festival Open | Scout Day 2:00 p.m. - 8:00 p.m.
- Saturday, November 22 - 12:00 p.m. - 8:00 p.m. Festival Open
- Sunday, November 23 - 12:00 p.m. - 5:00 p.m. Festival Open
- Monday, November 24 - 12:00 p.m. - 8:00 p.m. Festival Open
- Tuesday, November 25 - 12:00 p.m. - 8:00 p.m. Festival Open
- Wednesday, November 26 - 12:00 p.m. - 8:00 p.m. Festival Open
- Thursday, November 27 - 4:00 p.m. - 8:00 p.m. Festival Open | Happy Thanksgiving!
- Friday, November 28 - 11:00 a.m. - 12:00 p.m. Sensory Hour | 12:00 p.m. - 8:00 p.m. Festival Open
- Saturday, November 29 - 12:00 p.m. - 8:00 p.m. Festival Open
- Sunday, November 30 - 12:00 p.m. - 5:00 p.m. Festival Open | Pick up awards ribbons 6:00 p.m. - 8:00 p.m. | Purchased Item Pickup - Backstage
- Monday, December 1 - 5:00 p.m. - 8:00 p.m. | Purchased Item Pickup - Backstage