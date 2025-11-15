Chattanooga Christmas Village Holiday Market
to
Camp Jordan 323 Camp Jordan Pkwy, East Ridge, Tennessee 37412
Courtesy Touch the Sky Events
Chattanooga Christmas Village Holiday Market 2025 - 1
Join us for the Christmas Village Holiday Market INDOORS at Camp Jordan Arena! Shop over 140 vendors, FREE pictures with the Grinch, FREE pictures with Santa, food, and more!
Saturday, November 15, 10 am – 5 pm | Sunday, November 16, 10 am – 4 pm EST
Admission – $5, kids 10 and under FREE!
Info
Festivals & Fairs, Kids & Family