Chattanooga Christmas Village Holiday Market

Camp Jordan 323 Camp Jordan Pkwy, East Ridge, Tennessee 37412

Join us for the Christmas Village Holiday Market INDOORS at Camp Jordan Arena! Shop over 140 vendors, FREE pictures with the Grinch, FREE pictures with Santa, food, and more!

Saturday, November 15, 10 am – 5 pm | Sunday, November 16, 10 am – 4 pm EST

Admission – $5, kids 10 and under FREE!

Festivals & Fairs, Kids & Family
