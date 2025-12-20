Big Elkin Brrrfest
Coley Hall Event Venue 222 East Main Street, North Carolina 28621
Big Elkin Brrrfest
Join us for the Big Elkin Brrrfest + Soupin’ For Shelter Benefit, featuring local and regional breweries, a Soup Off supporting our local women's shelter, The Ark, and live music by Michael Chaney & Yards Davis.
Tickets on sale now at www.exploreelkin.com/bigelkinbrrrfest
